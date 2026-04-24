Семь человек остаются в больницах Кубани после атак БПЛА

В медицинских учреждениях Краснодарского края продолжают лечение семь человек, пострадавших в результате атак беспилотных летательных аппаратов. Среди госпитализированных — двое несовершеннолетних, пишет ТАСС со ссылкой на региональный оперштаб.

По данным властей, часть пострадавших находится в Краснодаре. Там проходят лечение четыре человека, включая двух детей, доставленных из Новороссийска и Крымского района. Еще трое пациентов остаются под наблюдением врачей в Туапсе. Состояние пострадавших оценивается медиками, им оказывается необходимая помощь.

Серия атак беспилотников на территории Краснодарского края произошла в апреле. Один из инцидентов был зафиксирован в ночь на 6 апреля в Новороссийске, где пострадали шесть человек. Все они были госпитализированы, при этом двое детей находились в тяжелом состоянии и были переведены в Краснодар для дальнейшего лечения.

Позднее, в ночь на 9 апреля, атака была зафиксирована в Крымском районе. Обломки беспилотного летательного аппарата упали на территории нефтебазы, в результате чего травмы получили три человека. Им также потребовалась медицинская помощь.

Наиболее тяжелые последствия отмечались после событий в Туапсе. В ночь на 16 апреля при атаке погибли два человека, включая 14-летнего подростка. Двое пострадавших были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Спасательные и восстановительные работы в городе продолжались после инцидента.

Очередная атака беспилотников на Туапсе произошла в ночь на 20 апреля. В результате происшествия погиб один человек, еще один был доставлен в больницу. Медицинские учреждения региона продолжают оказывать помощь пострадавшим в результате нескольких инцидентов.

Власти региона подчеркивают, что ситуация находится под контролем, а пострадавшие обеспечены всей необходимой медицинской помощью.

