Ночью система ПВО сбила БПЛА над Крымом

В течение прошедшей ночи дежурные средства противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили беспилотные летательные аппараты самолетного типа, в том числе над территорией Республики Крым. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Согласно данным военного ведомства, атака была отражена в период с 21:00 23 апреля до 7:00 24 апреля по московскому времени. За указанный промежуток времени силы ПВО ликвидировали 10 беспилотников. Помимо Крыма воздушные цели были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской и Ростовской областей.

В Минобороны уточнили, что все обнаруженные цели были своевременно выявлены и поражены дежурными средствами противовоздушной обороны. Информация о разрушениях или пострадавших в результате инцидента не приводится.

Ранее российское военное ведомство сообщало о серии аналогичных атак с применением беспилотных летательных аппаратов. Так, в течение 23 апреля силы ПВО уничтожили 154 дрона над 10 регионами страны, а также над акваториями Азовского и Черного морей. В отдельные периоды фиксировались попытки атак с применением БПЛА над рядом субъектов Российской Федерации и морскими акваториями.

Также ранее сообщалось об уничтожении 32 беспилотников в течение одного дня над несколькими регионами, включая Архангельскую, Белгородскую, Брянскую, Курскую, Ростовскую и Самарскую области, а также над акваторией Черного моря.

На фоне продолжающихся атак в отдельных регионах фиксируются последствия падения обломков беспилотников. В частности, в Туапсе ранее произошел пожар на территории морского порта после атаки дронов, в результате которого были зафиксированы повреждения городской инфраструктуры и жертвы среди населения. В настоящее время там продолжаются работы по ликвидации последствий.

Силы противовоздушной обороны продолжают нести круглосуточное дежурство, обеспечивая контроль воздушного пространства и оперативное реагирование на возникающие угрозы.

Мария Удовик