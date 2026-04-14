Ливан и Израиль договорились начать прямые переговоры

Израиль и Ливан договорились начать прямые переговоры об окончании конфликта. Об этом сообщил представитель Госдепартамента США Томми Пиготт. Соглашение было достигнуто на встрече при посредничестве США.

«Участники провели продуктивные дискуссии о шагах по началу прямых переговоров между Израилем и Ливаном, — сообщил господин Пиготт (цитата по AFP). — Все стороны согласились начать прямые переговоры в согласованное время и в согласованном месте».

Посол Израиля в США заявил по итогам встречи, что консультации прошли настолько хорошо, насколько это было возможно. «Мы оказались едины в стремлении освободить Ливан от оккупационной власти, контролируемой Ираном, — так называемой “Хезболлы”», — заявил израильский посол (цитата по The Times of Israel).

Встреча представителей Ливана, Израиля и США прошла сегодня в Вашингтоне. На ней присутствовали израильский и ливанский послы Йехиэль Лейтер и Нада Хамаде Моавад, а также госсекретарь США Марко Рубио. Господин Рубио называл встречу «исторической» и выражал надежду, что стороны согласуют рамки мирного процесса. Прямые израильско-ливанские переговоры проходят впервые с 1993 года.

Вчера «Хезболла» заявила, что выступает против прямых контактов Ливана с Израилем и не примет каких-либо обязательств по их итогам. По его словам, нынешнее прекращение огня в Ливане стало возможным именно благодаря Ирану.

9 апреля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале переговоров с Ливаном, целью которых стало разоружение «Хезболлы» и достижение мирного соглашения. Саудовский телеканал Al Hadath со ссылкой на источник сообщал, что США предоставили Ливану гарантии, что Израиль не возобновит удары по Бейруту до начала переговоров.