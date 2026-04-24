В Туапсе локализовали пожар на морском терминале после атаки БПЛА

На морском терминале в Туапсе завершен ключевой этап ликвидации пожара, возникшего после атаки беспилотных летательных аппаратов в ночь на 20 апреля. По информации краевого оперативного штаба, открытое горение на объекте устранено, возгорание локализовано. В то же время работы по полной ликвидации последствий продолжаются.

Для стабилизации ситуации была существенно усилена группировка сил и средств. В настоящее время на месте работают 276 специалистов, задействовано 77 единиц техники, включая подразделения МЧС России. Основные усилия направлены на проливку конструкций, устранение остаточных очагов тления и предотвращение повторного распространения огня.

Пожар, который тушат уже третьи сутки, оказал влияние на экологическую обстановку в городе. В частности, 22 апреля в Туапсе зафиксированы осадки с примесью продуктов горения. Дождь сопровождался выпадением пепла, в результате чего на поверхностях образовался характерный темный налет. Наиболее заметно это проявилось в микрорайонах, расположенных вблизи морского терминала, включая Грознефть, Сортировку и Звездный, а также частично Центральный район.

Согласно данным Роспотребнадзора на вечер 21 апреля, в этих районах было зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе. Речь идет о бензоле, ксилоле и саже, показатели которых превышали нормативные значения в два-три раза. При этом в последующие сутки замеры не проводились из-за неблагоприятных погодных условий.

В связи с текущей ситуацией жителям рекомендовано соблюдать меры предосторожности. В частности, следует ограничить пребывание на открытом воздухе, держать окна закрытыми и регулярно проводить влажную уборку помещений. При необходимости выхода на улицу рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, отказаться от контактных линз в пользу очков и уделять внимание гигиене дыхательных путей.

Медицинские службы продолжают мониторинг состояния населения. По информации регионального министерства здравоохранения, с начала пожара не зафиксировано обращений в медицинские учреждения, связанных с ухудшением самочувствия из-за воздействия продуктов горения.

Ситуация остается под контролем профильных служб, работы по полной ликвидации последствий пожара продолжаются в круглосуточном режиме.

Мария Удовик