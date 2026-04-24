На морском терминале в Туапсе ликвидировали открытое горение

В Туапсе продолжаются работы по ликвидации пожара на территории морского терминала, возникшего после атаки беспилотных летательных аппаратов в ночь на 20 апреля. По данным оперативного штаба Краснодарского края, открытое горение на объекте ликвидировано, возгорание локализовано, однако мероприятия по полной ликвидации последствий продолжаются.

К тушению пожара привлечены значительные силы и средства. В настоящее время в работах задействованы 276 человек и 77 единиц техники, включая подразделения МЧС России. Работы ведутся в круглосуточном режиме с целью окончательного устранения очагов возгорания и предотвращения повторного распространения огня.

Как отмечают в региональных службах, усиление группировки позволило стабилизировать ситуацию на объекте. Несмотря на достигнутые результаты, ликвидация последствий пожара остается приоритетной задачей. Специалисты продолжают проливку конструкций и контроль за состоянием территории.

Инцидент оказал влияние на экологическую обстановку в городе. В частности, 22 апреля в Туапсе прошли осадки с примесью продуктов горения, в результате чего на поверхностях образовался темный налет. Наиболее заметно это явление проявилось в микрорайонах, расположенных вблизи морского терминала, включая Грознефть, Сортировку и Звездный, а также частично Центральный район.

По данным Роспотребнадзора, на вечер 21 апреля в указанных районах фиксировалось превышение предельно допустимых концентраций ряда веществ в воздухе. Речь идет о бензоле, ксилоле и саже, уровень которых превышал нормативные значения в два-три раза. При этом в последующие сутки инструментальные замеры не проводились в связи с неблагоприятными погодными условиями.

В условиях сохраняющегося воздействия продуктов горения жителям рекомендовано соблюдать меры предосторожности. В частности, рекомендуется ограничить время пребывания на открытом воздухе, держать окна закрытыми и проводить регулярную влажную уборку помещений. При выходе на улицу следует использовать средства индивидуальной защиты, а также уделять внимание гигиене дыхательных путей.

Медицинские службы продолжают мониторинг состояния населения. По информации регионального министерства здравоохранения, с момента возникновения пожара обращений в лечебные учреждения, связанных с воздействием продуктов горения, не зафиксировано.

Работы по ликвидации последствий продолжаются, ситуация находится на контроле профильных служб.

Мария Удовик