Раненый при нападении в Махачкале врач находится в критическом состоянии

Один из врачей, на которого напали в больнице в Махачкале, находится в критическом состоянии. Об этом сообщила глава пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева.

В Минздраве Дагестана описали состояние врача как средней степени тяжести. Он находится в отделении реанимации и интенсивной терапии.

Врач пострадал от рук мужчины, который в Республиканской клинической больнице в Махачкале вчера набросился с ножом на медработников. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК). Мотивы нападавшего неизвестны.