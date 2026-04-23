В больнице Махачкалы мужчина с ножом напал на врачей

В Республиканской клинической больнице (РКБ) в Махачкале мужчина с ножом напал на травматолога и хирурга, сообщает Минздрав Дагестана. Врачи получили ранения, коллеги оказывают им необходимую помощь.

«Состояние врача-травматолога оценивается как средней степени тяжести. Врач-хирург прооперирован и переведен в отделение реанимации и интенсивной терапии», — рассказали в Минздраве.

Как уточнили в пресс-службе МВД Дагестана, нападение произошло в приемном отделении больницы около 20:00. Мужчина нанес двум врачам ножевые ранения в область лица и шеи. Как отметили в МВД, нападавший скрылся с места происшествия. Однако за короткое время его личность установили, он уже задержан полицейскими.

Следственные органы возбудили уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ), сообщили в дагестанском управлении СКР.

По данным Telegram-канала Baza, нападавший пришел в ярость из-за того, что его дочери не успели оказать помощь. РЕН ТВ сообщал, что мужчина напал на врачей с ножом из мести, поскольку в больнице скончалась его мать. В администрации РКБ заявили ТАСС, что на лечении в больнице родственников нападавшего не было.