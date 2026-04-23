Папа римский осудил убийства протестующих в Иране после упрека Трампа

Глава Римско-католической церкви папа Лев XIV осудил гибель участников январских протестов в Иране. В последнее время папа римский и президент США Дональд Трамп публично критиковали друг друга из-за позиции по поводу конфликта на Ближнем Востоке. Американский президент упрекнул папу римского в том, что тот игнорирует тему гибели участников иранских демонстраций.

Папа римский Лев XIV

Фото: Andrew Medichini / Reuters, Andrew Medichini / Pool / Reuters Папа римский Лев XIV

«Я осуждаю все несправедливые действия. Я осуждаю лишение людей жизни. Когда режим, когда страна принимает решения, которые несправедливо лишают жизни других людей, то, очевидно, это то, что следует осудить»,— сказал понтифик на пресс-конференции (цитата по Reuters).

Понтифик добавил, что из-за затягивания переговоров Ирана и США страдает «все население Ирана». Кроме того, Лев XIV призвал к гуманному обращению с мигрантами. «Они — люди, и мы должны относиться к людям гуманно, а не хуже, чем к домашним животным»,— сказал он. Ранее папа римский неоднократно критиковал жесткую иммиграционную политику Дональда Трампа.

«Кто-нибудь, пожалуйста, передаст папе Льву, что за последние два месяца в Иране погибло по меньшей мере 42 000 невинных, совершенно безоружных протестующих, и что для Ирана абсолютно неприемлемо иметь ядерную бомбу»,— написал Дональд Трамп 15 апреля в соцсети Truth Social.

Конфликт папы римского и Дональда Трампа начался после того, как понтифик назвал неприемлемым заявление американского президента о предстоящей «гибели цивилизации» Ирана. В ответ господин Трамп назвал Льва XIV «ужасным во внешней политике» и «слабым в вопросе преступности». Позже Лев XIV заявил, что «не в его интересах» спорить с президентом США.

