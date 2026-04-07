Трамп пообещал «гибель целой цивилизации сегодня вечером»

Сегодня ночью «погибнет целая цивилизация», сообщил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Ее (цивилизацию.—"Ъ") уже никогда не возродить. Я не хочу, чтобы это случилось, но, вероятно, так и будет»,— написал господин Трамп. При этом американский президент надеется, что теперь, когда «произошла полная смена режима», и преобладают «более мудрые и менее радикальные умы», произойдет «что-то революционное и замечательное».

Мир узнает об этом сегодня вечером, отметил Дональд Трамп, 47 лет «вымогательства, коррупции и смерти... закончатся». «Да благословит Господь великий народ Ирана!» — заключил американский президент.

В ночь на 7 апреля истекает срок, который Дональд Трамп отвел Ирану для открытия Ормузского пролива. Президент США угрожал Ирану «адом» в случае отказа от мирной сделки. Господин Трамп также говорил, что с Ираном можно «покончить за одну ночь», и «этой ночью может стать уже следующая» — то есть с 7 на 8 апреля.