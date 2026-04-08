Папа Римский Лев XIV назвал неприемлемыми угрозы Трампа Ирану

Папа Римский Лев XIV назвал неприемлемыми с моральной точки зрения угрозы Ирану полным уничтожением. Ранее президент США Дональд Трамп пообещал Ирану «гибель цивилизации».

«Сегодня, как мы все знаем, эта угроза также была направлена против всего народа Ирана. И это действительно неприемлемо. Безусловно, здесь есть вопросы международного права, но более того, это моральный вопрос, касающийся блага народа в целом»,— сказал понтифик, выступая в папской резиденции Кастель-Гандольфо (цитата по The Washington Post).

Папа римский призвал задуматься о невинных детях и пожилых людях, которые могут стать жертвами эскалации, и предложил американцам обращаться к своим конгрессменам, чтобы остановить боевые действия.

Понтифик назвал нападения на гражданскую инфраструктуру «признаком ненависти, разделения, разрушения, на которое способен человек», и подчеркнул, что военный конфликт уже вызвала мировой экономический и энергетический кризисы.