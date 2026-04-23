«Страсть» в масть

48-й Московский международный кинофестиваль (ММКФ) завершил свою работу. Главный приз — «Золотого святого Георгия» — жюри под председательством шри-ланкийского режиссера Прасанны Витанаге присудило картине Фазиля Разака «Страсть» (Индия). Лучшим документальным фильмом стал «Долгий путь домой» Сюйсуна Чжэна (Китай), а лучшим короткометражным — «Нигде — и все же где-то» Ань Хуэйлинь (Республика Корея). В конкурсе «Русские премьеры» победил фильм Виктора Шамирова «Температура Вселенной». Комментирует Юлия Шагельман.

Второй год подряд «Золотой святой Георгий» уедет в Индию — на сей раз в руках режиссера Фазиля Разака (в центре)

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Второй год подряд «Золотой святой Георгий» уедет в Индию — на сей раз в руках режиссера Фазиля Разака (в центре)

Индийские кинематографисты побеждают на ММКФ уже второй год подряд. На прошлом фестивале это был режиссер Прадип Курба, уроженец штата Мегхалая, со своим фильмом «Элизиум», снятым на местном языке кхаси. В этом — Фазиль Разак из штата Керала, снимающий на языке малаялам. «Страсть» — вторая его полнометражная работа, вслед за вышедшим в 2023 году дебютом «Приговор» продолжающая тему женской судьбы в патриархальном обществе.

Главная героиня фильма Амала (Амрутха Кришнакумар, также выступившая соавтором сценария, получила приз за лучшую женскую роль) подвергалась насилию со стороны мужа (как и ее мать, и, возможно, предыдущие поколения женщин в ее семье), результатом чего стали ментальные проблемы. Встреча с Шану (Исхак Мусафир), который планирует убить бросившую его девушку, но не прочь сорвать злость и на случайно подвернувшейся ему Амале, возвращает ее в ситуации, похожие на те, что она пережила в прошлом. Колеся по округе на угнанном мотоцикле, Амала и Шану становятся кем-то вроде индийских Бонни и Клайда, но их личные истории — только часть более масштабной картины того, как гендерное насилие, воспринимаемое почти как норма, разрушает жизни и женщин, и мужчин.

Призы ММКФ за лучшую режиссуру и лучшую мужскую роль достались одному из двух российских фильмов основного конкурса: «Выготскому» Антона Бильжо. Роль патриарха отечественной психологии и педагогики, умершего совсем молодым и не успевшего осуществить и половины своих грандиозных планов, действительно одна из лучших на сегодняшний день в карьере востребованного артиста Сергея Гилева.

Не обладая внешним сходством с прототипом и не стремясь, вместе с постановщиком и сценаристами, к биографической точности, он создал очень обаятельный образ человека, который отлично понимал детскую психику потому, что сам не боялся оставаться ребенком, даже когда вырос в солидного советского ученого.

А режиссеру, свободно жонглирующему фактами и выдумкой, удалось и зрителей включить в игру, которая, по Выготскому, является основой полноценного психического развития.

Специального приза жюри удостоился фильм «Воздаяние» испанского режиссера Даниэля Гусмана, поначалу вполне удачно притворяющийся социальной драмой, но чем дальше, тем больше перемещающийся на территорию сентиментального криминального романса. Здесь затрагиваются темы, злободневные сейчас в том числе и для испанского общества,— джентрификация городов, бюрократия, трудное положение пенсионеров, даже недостаток финансирования медучреждений.

Однако в итоге все сводится к принуждению зрителей пожалеть главного героя Лукаса, вступившего на скользкий криминальный путь, чтобы спасти от выселения из квартиры любимую названную бабушку (чудесная непрофессиональная актриса Росарио Гарсия, ровесница своей героини, к сожалению, скончалась до премьеры фильма). Посочувствовать ему, в общем-то, даже не трудно — Лукаса с искренней эмоциональной отдачей играет сам Гусман, поддержанный отличными исполнителями ролей второго плана. Но мешает нелогичность, а иногда и откровенная глупость сценарных решений, играющих с героем в поддавки, чтобы привести его к душераздирающему, по замыслу авторов, финалу.

Слева направо: член жюри конкурса «Русские премьеры» ММКФ, актриса Анна Банщикова, режиссер Виктор Шамиров и член жюри конкурса «Русские премьеры» ММКФ, режиссер Антон Маслов Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин
Кадр из фильма «Температура Вселенной» режиссера Виктора Шамирова Фото: Контент-Клуб

Национальный конкурс «Русские премьеры» в этом году получился довольно эклектичным: здесь были как бескомпромиссно «фестивальные» работы вроде «Песен джиннов» Романа Михайлова или «Шурале» Алины Насибуллиной, так и потенциальные народные хиты вроде «Красного призрака. 1812» Андрея Богатырева.

«Температура Вселенной» Виктора Шамирова, получившая заслуженный главный приз,— редкий пример гармоничного сочетания авторского и зрительского кинематографа, которое лет десять назад называли «арт-мейнстримом».

Этот негромкий фильм об отношениях в интеллигентном кругу ученых — астрономов и историков — по интонации и настроению напоминает советские фильмы конца 70-х (например, «Осенний марафон»). При этом Шамиров, в отличие от многих своих коллег, не погружает героев в некое выхолощенное безвоздушное пространство: мир его фильма живой, узнаваемый, отчетливо современный — чего стоит одна только репетиция школьного концерта на предстоящий День Победы. И персонажи здесь живые, немножко нелепые, не очень счастливые — такие же, как зрители, смотрящие на них из зала. И то, что им удается найти в окружающем нас бесконечном космическом холоде немного тепла друг для друга, утешает и обнадеживает — редкое качество для собранных на одном фестивале фильмов, посвященных разбору травм, обличению язв и прославлению подвигов прошлых и текущих войн.

Юлия Шагельман