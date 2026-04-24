В пункты выдачи недовезли денег

Крупнейший маркетплейс Wildberries в 2025 году сократил выплаты владельцам пунктов выдачи заказов (ПВЗ) на четверть. Одновременно число ПВЗ в прошлом году выросло на 43%. Владельцы пунктов выдачи одновременно с сокращением доходов сталкиваются с увеличением операционных расходов. В результате часть бизнесменов стремятся продать свои ПВЗ, опасаясь ухудшения конъюнктуры.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Агентское вознаграждение ПВЗ, выплаченное ООО РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ), в 2025 году составило 10,1 млрд руб., что на 25% меньше год к году, обнаружил “Ъ” в пояснительной записке к бухотчетности компании. При этом совокупное количество ПВЗ компании за год возросло на 43%, до 94 тыс.

В РВБ заявили “Ъ”, что «незначительная» динамика выплат связана с оптимизацией затрат компании на маркетинговые цели по привлечению новых партнеров. В компании уточнили, что дополнительным фактором стало изменение структуры партнерской базы: заметно выросла доля партнеров-сетевиков, управляющих значительным количеством ПВЗ.

Wildberries — крупнейший маркетплейс в России. Основным владельцем считается соосновательница компании Татьяна Ким. Общий оборот РВБ в России вырос на 49% год к году, до 6,1 трлн руб. Чистая прибыль компании выросла на 68% год к году, до 175 млрд руб. По данным Федеральной антимонопольной службы, в начале 2024 года доля Wildberries на рынке составила 47%.

Статистика отчетности РВБ за 2025 год наглядно показывает смену в отношениях маркетплейса с партнерами, считает гендиректор Международной ассоциации развития маркетплейсов и предпринимателей Алексей Молодых. Компания практически свернула программы субсидирования новых точек, считает он. «Кроме того, произошла "каннибализация" трафика: из-за открытия новых пунктов в непосредственной близости друг от друга доходность каждой отдельной точки падает»,— добавляет эксперт.

Это негативно отразилось на владельцах ПВЗ. Член президиума Ассоциации представителей электронной торговли, владелец сети ПВЗ Юлия Шевякова говорит, что бизнес части пунктов просел из-за открытия новых точек рядом. При этом операционные расходы владельцев ПВЗ растут. Так, затраты на аренду помещений увеличились примерно на 15%, добавляет исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронной коммерции Евгения Черницкая.

Складывающаяся ситуация приводит к росту числа тех, кто стремится выйти из бизнеса ПВЗ, говорит Алексей Молодых. По подсчетам «Авито», в первом квартале 2026 года количество объявлений о продаже готового бизнеса ПВЗ по всей России выросло на 42% год к году. Но найти покупателей на бизнес вряд ли удастся всем желающим его продать. ПВЗ сейчас не являются прибыльными, констатирует господин Молодых. По подсчетам Евгении Черницкой, средний чистый доход от одного ПВЗ составляет около 15 тыс. руб. в месяц.

Татьяна Ким, основательница Wildberries, “Ъ” в ноябре 2025 года: «Цифровые платформы вместе с государством системно развивали малый и средний бизнес в России».

При этом ситуация в Wildberries заметно контрастирует с политикой других крупных игроков — Ozon и «Яндекс Маркета». По словам Алексея Молодых, последние используют более гибкие, хотя и не менее жесткие инструменты регулирования доходности. По его словам, «Яндекс Маркет» остается лояльным к партнерам из-за роли «догоняющего» по числу ПВЗ, а Ozon пытался в 2024 году внедрить сервисный сбор для прибыльных точек, но после активного сопротивления партнеров отменил его.

В Ozon сообщили “Ъ”, что в марте 2026 года процент агентского вознаграждения на точку вырос на 5% год к году. В «Яндекс Маркете» по существу не ответили.

В 2026 году тренд на снижение агентских выплат не только сохранится, но и станет системным для всего рынка, считает Алексей Молодых. По его мнению, это не временная мера, а долгосрочная стратегия крупнейших игроков. Юлия Шевякова ожидает, что в 2026 году товарооборот точек будет сокращаться при сохранении динамики открытий новых ПВЗ. Многие владельцы нескольких ПВЗ перешагнут порог НДС в 20 млн руб., и в таком случае даже при неизменном по сравнению с прошлым годом агентским вознаграждением выдержать плюсовую экономику будет практически невозможно, резюмирует Евгения Черницкая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Дарья Андрианова