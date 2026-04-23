В Туапсе пройдет уборка после выпадения с дождем продуктов горения от пожара

В Туапсе власти организуют уборку последствий выпадения с осадками продуктов горения после пожара на морском терминале, возникшего в результате атаки беспилотников, сообщил депутат Госдумы от Краснодарского края, зампред комитета по экономической политике Сергей Алтухов в комментарии ТАСС.

По его словам, обращения по вопросам очистки города поступают от жителей, соответствующие сообщения фиксируются и в социальных сетях. Он отметил, что задача по организации уборки поставлена перед муниципальными властями, при необходимости к работам будут привлечены дополнительные ресурсы на уровне региона.

Алтухов сообщил также, что Роспотребнадзор зафиксировал превышение предельно допустимых концентраций ряда веществ в районах, прилегающих к зоне пожара. На этом фоне жителям рекомендовано использовать средства защиты органов дыхания и по возможности ограничить пребывание на улице. По его словам, мониторинг состояния воздуха ведется на постоянной основе.

Депутат подчеркнул, что возгорание нефтепродуктов продолжается, однако площадь пожара, по оценкам экстренных служб, сократилась в несколько раз благодаря работе подразделений МЧС, «Кубань-спас» и пожарной службы предприятия. Тушение ведется в круглосуточном режиме, группировка сил и средств усилена.

Он также отметил, что, несмотря на предпринимаемые меры, продукты горения сохраняются в воздухе, что обусловлено характером пожара. «Сегодня все силы максимально задействованы для ликвидации возгорания и минимизации последствий»,— сказал он.

Ранее в оперативном штабе Краснодарского края сообщали, что в отдельных районах Туапсе после дождя 22 апреля вместе с осадками выпали продукты горения, на поверхностях образовался черный налет. По данным на вечер 21 апреля, фиксировались превышения концентраций бензола, ксилола и сажи в 2–3 раза. Власти отмечают, что ситуация должна стабилизироваться после полной ликвидации пожара. Обращений в медицинские учреждения от жителей с жалобами на ухудшение самочувствия не зарегистрировано.

