В Горячем Ключе не выявили вредных веществ в воздухе из-за пожара в Туапсе

Специалисты центра экологического мониторинга не зафиксировали превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе в Горячем Ключе, сообщили в пресс-службе минприроды Краснодарского края.

Проверка была проведена на фоне сообщений жителей о появлении дыма, якобы дошедшего со стороны Туапсе, где продолжается ликвидация пожара на морском терминале.

По данным ведомства, превышений ПДК не выявлено. В рамках исследований воздух анализировался на содержание аммиака, оксидов азота, диоксида серы, оксида углерода, сероводорода, взвешенных частиц, предельных углеводородов, бензола, толуола и формальдегида.

Пожар на морском терминале в Туапсе возник ночью 20 апреля после атаки беспилотных летательных аппаратов. По данным наблюдений, вечером 21 апреля в отдельных районах Туапсе фиксировалось кратковременное превышение концентраций бензола, ксилола и сажи в атмосферном воздухе.

