На рынке разместились ожидания

Рынок pre-IPO пытается выйти из состояния стагнации. По итогам прошлого года объем размещений снизился в два раза, а в первом квартале 2026 года к размещению приступила лишь вторая компания. Развитие сегмента сдерживает слабая конъюнктура фондового рынка, высокая ключевая ставка и дорогие услуги брокеров. Тем не менее участники фондового рынка ожидают в этом году несколько крупных сделок, преимущественно в сфере IT, в результате чего объемы размещений могут выйти на уровень 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В начале недели на Московской бирже стартовало первое pre-IPO в этом году. Компания «Петрокартон» собирается привлечь 310 млн руб. в ближайший месяц на площадке MOEX Start. В начале года на инвестплатформе «ВТБ Регистратора» провела pre-IPO компания «Степлайф» (на 200 млн руб.).

В России термин pre-IPO используется шире, чем в международной практике. «Это не всегда раунд за несколько месяцев до гарантированного выхода на биржу, а нередко маркетинговое обозначение частных размещений с неопределенным горизонтом публичного размещения»,— отмечает партнер Kama Flow Павел Охонин. В целом конъюнктура этого сегмента остается слабой. Предыдущее размещение на MOEX Start завершилось десять месяцев назад, когда компания «Цифровые привычки» привлекла 900 млн руб. Помимо этого размещения крупнейшими сделками прошлого года стали также размещения компании «Экзалтер» (660 млн руб.), а также раунды ARS Smart Robotics (почти 250 млн руб.) и сети кофеен «Даблби» (313 млн руб.). По оценке господина Охонина, суммарный объем pre-IPO за 2025 год составил около 2,46 млрд руб. Годом ранее эксперты оценивали этот сегмент рынка в 4,3 млрд руб.

Активному развитию сегмента pre-IPO не способствует слабая текущая рыночная конъюнктура. Большую часть 2025 года индекс Московской биржи находился ниже уровня 3000 пунктов, а в конце года даже опускался к уровню 2500 пунктов. Начало 2026 года также не добавляло оптимизма инвесторам. И индекс IMOEX не поднимался выше уровня 2900 пунктов. При этом в прошлом году состоялось всего четыре IPO (против полутора десятков годом ранее). При этом объем размещений сократился более чем в два раза, а большая часть (32 млрд руб.) пришлась на IPO государственного «Дом.РФ». «Без активного первичного рынка pre-IPO не может развиваться самостоятельно, поэтому инвесторы и эмитенты ждут окна возможностей»,— отмечает член совета директоров инвестплатформы Brainbox.vc Сергей Егоров.

Антон Силуанов, министр финансов, 11 марта: Кроме заемного финансирования, компании должны привлекать средства на свое развитие через IPO и SPO.

Во многом «буму pre-IPO» в 2025 году помешала и высокая процентная ставка, при которой инвесторам гораздо безопаснее вкладывать средства в депозиты и облигации, а не инвестировать в рисковые бумаги. Помимо этого, развитие сегмента pre-IPO сдерживает и высокая стоимость услуг брокеров. «Их комиссии могут достигать 5–10% от объема размещения, так что это существенные издержки для эмитентов»,— отмечает управляющий партнер BITL Павел Буров. Еще одним фактором риска является ухудшение качества эмитентов, готовящихся к pre-IPO. «Пул сильных технологичных экспортно ориентированных компаний, которые могли бы провести качественное IPO на бирже, довольно ограничен, а многие компании, которые выходят на pre-IPO, имеют слишком большую долговую нагрузку»,— считает начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев.

Тем не менее участники рынка в целом оптимистично смотрят на будущее сегмента, ожидая смещения интереса от большого количества малых размещений в сторону редких крупных сделок с участием фондов.

По оценке господина Бурова, в 2026 году можно будет увидеть 3–5 крупных сделок с объемом более 500 млн руб. и до 20 сделок объемом выше 200 млн руб. каждая. По оценке Сергея Егорова, в этом сегменте ожидаются крупные раунды размещений компаний из сегмента робототехники, а также нейротехнологий. Также значительную часть готовящихся pre-IPO составляют «IT-маркетплейсы, которые не попали в первую волну размещений», нишевые компании из сферы фармацевтики и пищевой промышленности, логистические операторы, а также производители стройматериалов, указывает господин Абелев.

Андрей Ковалев