В 2025 году в Ростовской области количество многодетных семей выросло на 10% по сравнению с 2024 годом, до 57 тыс., сообщает пресс-служба регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Как отмечается в сообщении, в регионе на 27,3% снижен уровень младенческой смертности, а также сократилось число женщин, делающих аброт. «Более 32,6% беременных женщин, находящихся в ситуации репродуктивного выбора, получили правовую, психологическую и медико-социальную помощь. Однако, как показали опросы, на их решение зачастую влияют материальные и жилищные проблемы. Следовательно, именно в решении жилищных вопросов, повышении уровня доходов и доступности социальных услуг для многодетных семей скрыт основной резерв роста рождаемости». Системная работа именно в этих сферах способна дать наибольший эффект.«,— говорится в сообщении.

В Ростовской области в 2025 году сертификаты материнского капитала получили почти 4,7 тыс. семей.

Наталья Шинкарева