«Т-Технологии» начали подготовку к операциям с криптовалютой

«Т-Технологии» (головная структура Т-Банка) начали подготовку инфраструктуры к запуску операций с криптовалютой. Компания участвует в обсуждении концепции ЦБ по регулированию крипторынка и вносит свои предложения к законопроекту, указано в сообщении.

«Мы... рассчитываем одними из первых предложить клиентам соответствующий продукт после вступления документа в силу»,— заявили в «Т-Технологиях» (цитата по «Интерфаксу»).

Госдума одобрила законопроект об обращении криптовалют в первом чтении 21 апреля. По нему торговать криптовалютой разрешат только через лицензируемых посредников — биржи, брокеров, доверительных управляющих и цифровых депозитариев. Кроме того, инициатива предполагает создание легальных криптообменников. В проекте также вводятся понятия квалифицированных и неквалифицированных инвесторов.

По прогнозам главы набсовета Московской биржи Сергея Швецова, торговая площадка начнет операции с криптовалютой с 2027 года. После вступления закона в силу, уточнял он, Мосбиржа должна быть технологически готова к запуску торгов.