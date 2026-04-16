Мосбиржа рассчитывает с 2027 года начать операции с криптовалютой

Операции с криптовалютой должны стать доступны на Московской бирже (MOEX: MOEX) в начале 2027 года. Об этом сообщил журналистам глава набсовета торговой площадки Сергей Швецов.

«Мы планируем технологически быть готовы с момента вступления закона (в силу.—"Ъ") — я думаю, что он будет вступать в начале следующего года — начать операции»,— уточнил господин Швецов на форуме Мосбиржи (цитата по «РБК Инвестиции»).

В конце марта правительство одобрило законопроекты о регулировании криптовалют в России. В предложенных к принятию документах указаны правила доступа к операциям с цифровыми валютами для инвесторов, включая неквалифицированных. Лицензию на соответствующие операции получат цифровые депозитарии, биржи, брокеры и доверительные управляющие.

С ноября прошлого года на Мосбирже появились торги фьючерсами на индексы биткоина (MOEXBTC) и эфира (MOEXETH). Опция открыта только для квалифицированных инвесторов.

