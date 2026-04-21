Госдума одобрила в первом чтении проект о регулировании криптовалют

Госдума приняла в первом чтении законопроект «О цифровой валюте и цифровых правах». Он предполагает, что торговля криптовалютой будет разрешена только через лицензируемых посредников — биржи, брокеров, доверительных управляющих и цифровых депозитариев. Предлагается создать легальные криптообменники.

Лицензии на организацию обращения цифровых валют будет выдавать Банк России. Регулятора наделят полномочиями по надзору за участниками рынка. Цифровую валюту предлагается признать имуществом. Ее нельзя будет использовать для оплаты товаров и услуг внутри страны. При этом юрлица и индивидуальные предприниматели смогут использовать криптовалюту для расчетов по внешнеторговым контрактам.

В законопроекте вводятся понятия квалифицированных и неквалифицированных инвесторов. Неквалифицированные физлица при покупке криптовалюты должны будут пройти тестирование. Для них будет действовать годовой лимит покупки криптовалюты, если его установит ЦБ. В случае принятия инициатива вступит в силу с 1 июля.

«Законопроект направлен на сокращение анонимных и нелегальных операций с цифровой валютой, которые злоумышленники зачастую используют для мошенничества, отмывания денег или ухода от налогов», — сообщали «Ъ» в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.