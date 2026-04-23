На Ставрополье стартовал сев подсолнечника

Весенняя посевная кампания2026 на Ставрополье вышла на ключевой этап: аграрии региона приступили к закладке урожая подсолнечника. В этом году под масличную культуру в крае отведено 257,8 тыс. га, что делает ее одной из центральных декад посевов в растениеводстве региона, сообщили в региональном минсельхозе.

К середине апреля подсолнечник посеян уже на площади около 100 тыс. га, или примерно на 40% от запланированного объема. Основной темп сева формируют хозяйства Туркменского, Курского и Красногвардейского округов, где ведется наиболее интенсивная работа по закрытию площадей. В Минсельхозе Ставропольского края отмечают, что посевная проходит в штатном режиме: сельхозпроизводители обеспечены семенами, техникой и топливом, а погодные условия в апреле2026 благоприятствуют всходам.

Подсолнечник остается одной из ключевых культур структуры посевных площадей края. В 2026 году доля российских сортов семян подсолнечника и сои в региональных посевах впервые перешагнет отметку в 50%, что власти региона рассматривают как шаг к снижению зависимости от импортных технологий.

Отдельное значение подсолнечник имеет для экспортоориентированного сектора АПК: значительная часть масличного урожая идет на переработку в маслосырье и дальнейший реэкспорт, в том числе в страны Азии и Ближнего Востока. Благодаря этому ставропольский подсолнечник формирует заметную долю в федеральном балансе масличных культур.

В 2026 году на развитие агропромышленного комплекса региона из краевого и федерального бюджетов предусмотрено около 4,9 млрд руб., часть из которых направлена на господдержку растениеводства, мелиорацию и техническое оснащение.

Власти края также формируют расширение орошаемых площадей: в 2026 году в федеральном отборе мелиоративных проектов от Ставрополья поддержан ряд программ, предусматривающих введение новых орошаемых гектаров, что в перспективе повысит устойчивость урожаев подсолнечника и зерновых в условиях засушливых сезонов.

Станислав Маслаков