Володин анонсировал принятие закона о запрете вейпов регионами в мае

В Госдуме планируют в мае принять закон о праве регионов запрещать продажу вейпов. Об этом рассказал председатель нижней палаты Вячеслав Володин в Telegram. По его словам, абсолютное большинство парламентариев поддерживает инициативу.

«Сейчас на рассмотрении Госдумы находится поправка, которой предлагается предоставить регионам полномочия по запрету продажи вейпов,— сообщил господин Володин.— Об этом просят родители, педагогическое и медицинское сообщества».

Вячеслав Володин отметил рост на 30% числа пациентов с болезнями органов дыхания, «вызванными и осложненными потреблением вейпов». Чаще всего страдают подростки и молодые люди до 35 лет, уточнил он. «Это не может не вызывать тревогу»,— подчеркнул председатель Госдумы.

В начале ноября президент России Владимир Путин неформально одобрил идею запрета продажи в стране вейпов. Минфин подготовил поправки ко второму чтению законопроекта о лицензировании оборота сигарет и вейпов, наделяющие регионы правом устанавливать запрет на их розничную продажу на пять лет. 30 марта их одобрила правкомиссия.

Бизнес-объединение «Опора России» назвало инициативу неэффективной и раскритиковало ее за «экономический сепаратизм». Замглавы комитета Госдумы по экономполитике Артем Кирьянов отметил, что запрет приведет к «теневизации» рынка продукции.