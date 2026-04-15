Депутат Госдумы Кирьянов: региональные запреты вейпов грозят уходом рынка в тень

Запрет продажи вейпов на региональном уровне приводит к «теневизации» рынка продукции, заявил заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по экономической политике Артем Кирьянов на тематическом круглом столе «Коммерсантъ-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ

Вице-президент «Опоры России», президент Ассоциации малоформатной торговли Владлен Максимов напомнил, что губернатор Свердловской области Денис Паслер негативно отозвался об идее полного запрета никотинсодержащей продукции.

По словам господина Кирьянова, опыт полного запрета вейпов попробовали применить в Пермском крае, однако он не соответствует действующим нормам федерального законодательства.

«Мы посмотрели на корреляцию тех регионов, которые хотят ввести запрет, и как они используют существующие механизмы. Те, кто и сегодня не умеют обращаться со вверенными им полномочиями, видимо, и после запрета не смогут наладить жизнь по-новому»,— сказал депутат. Он выразил надежду, что большинство регионов России не планируют двигаться по пути полного запрета.

На круглом столе также рассказали, что по итогам 2025 года из-за нелегальной продажи табака в Уральском федеральном округе (УрФО) федеральный бюджет недополучил 7,457 млрд руб.

Анна Капустина