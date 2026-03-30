В правительстве одобрили право регионов запрещать продажу вейпов

Правкомиссия одобрила поправки ко второму чтению законопроекта о лицензировании оборота табака и вейпов. Они предоставят регионам право в экспериментальном режиме запрещать розничную продажу вейпов. Об этом заявили в аппарате вице-премьера — руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко. Власти утверждают, что эта мера минимизирует оборот нелегальной продукции, а также оградит несовершеннолетних от нее, передает ТАСС.

Лицензирование розничной и оптовой продажи табака и вейпов планируют ввести в России с 1 октября. Пермский край стал первым регионом в России, где запретили продажу электронных сигарет и вейпов. Эта мера действует с 1 марта. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявлял, что к 1 мая в регионе должны закрыться все точки продажи вейпов. «Ведомости» писали, что госкомиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции поддержала инициативу полного запрета производства, импорта и оборота в России электронных сигарет и вейпов.

