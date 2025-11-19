В правительстве предложили дать регионам право запрещать продажу вейпов

Минфин подготовил поправки ко второму чтению законопроекта о лицензировании оборота сигарет и вейпов. Они предусматривают право для регионов самостоятельно устанавливать запрет на розничную продажу вейпов на пять лет.

Как сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов на пленарном заседании Госдумы, такое право субъекты РФ смогут получить с 1 сентября 2026 года. В тех регионах, где не будут вводить полный запрет на продажу такой продукции, будет действовать общее требование лицензировать оборот.

Чтобы получить лицензию, необходимо оплатить госпошлину (800 тыс. руб. для опта, 20 тыс. руб. для розницы), а также официально зарегистрировать аренду торговой точки, пояснили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Запрет в регионах хотят запустить в экспериментальном режиме.

О готовности ввести полный запрет на продажу вейпов 17 ноября заявили власти Саратовской области. По словам губернатора региона Романа Бусаргина, продавцы вейпов «зачастую игнорируют ключевые ограничения, связанные с защитой здоровья детей», что угрожает «подрастающему поколению».

Сейчас в стране действует частичный запрет на продажу вейпов. Запрещена продажа несовершеннолетним, продажа ниже минимальной цены, продажа вне специализированных магазинов (например, через интернет-магазины). По данным экспертов, около 70% такой продукции реализуется нелегально.

В начале ноября президент России Владимир Путин неформально одобрил идею запрета продажи в стране вейпов. Однако эксперты считают, что даже жесткими ограничениями будет сложно изменить ситуацию на этом рынке, оборот которого превышает 220 млрд руб.

Подробности — в материале «Ъ» «Запрет на всех парах».