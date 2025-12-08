«Опора России» выступила против региональных запретов на вейпы

Бизнес-объединение «Опора России» раскритиковало законопроект, позволяющий регионам запрещать продажу электронных сигарет. Инициативу, изначально лоббируемую Нижегородской областью, теперь поддерживает Минфин.

В письме президенту Владимиру Путину, с которым ознакомился «Ъ», председатель попечительского совета «Опоры» Сергей Борисов предупредил об опасности «экономического сепаратизма». "Нет гарантий, что у регионов в дальнейшем не будет притязаний на аналогичные полномочия на товары и услуги из других сфер",— подчеркивается в обращении. Запрет на уровне субъекта, по мнению объединения, будет неэффективным, так как потребители станут покупать продукцию в соседних регионах.

В качестве альтернативы «Опора» предлагает ужесточить ответственность за продажу вейпов несовершеннолетним, снизить в них содержание никотина и продолжить маркировку. В объединении отмечают, что с введением маркировки в декабре 2023 года объем легального рынка вырос в 3,5 раза, а поступления от акцизов — в десять раз.

В «Опоре» считают, что запрет затронет около 150 тыс. предпринимателей и сократит налоговые поступления.

Депутат Госдумы Артем Кирьянов поддержал опасения бизнеса. "На уровне регионов сегодня нет необходимой финансовой, организационной и экспертной базы для принятия решения о запрете",— заявил он. Запрет также может спровоцировать рост нелегального оборота.

Союз предприятий индустрии никотиносодержащих изделий оценивал оборот рынка вейпов в 2024 году в 220–240 млрд руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «Подъем с оборотом».