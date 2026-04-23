В марте объем льготной ипотеки на Кубани вырос на треть

В Краснодарском крае объем выдачи льготной ипотеки в марте 2026 года увеличился на треть по сравнению с февралем, следует из данных Объединенного кредитного бюро. Банки региона предоставили 986 кредитов с господдержкой на сумму 5,5 млрд руб., что на 27% больше по количеству и на 32% — по объему в месячном выражении. По объему таких выдач Кубань заняла пятое место среди субъектов РФ.

По итогам первого квартала в регионе оформлено 4,4 тыс. льготных ипотечных кредитов на 24 млрд руб., их доля в общем объеме жилищного кредитования составила 44%. Средний размер кредита в марте достиг 5,6 млн руб., средний срок — 343 месяца.

В целом по России в марте банки выдали 29,77 тыс. ипотек с господдержкой на 176,48 млрд руб. Это на 28% больше по количеству и на 32% по объему, чем в феврале, однако на 16 и 14% соответственно ниже показателей марта прошлого года. Средний размер кредита составил 5,93 млн руб., срок — 315 месяцев.

Всего за первый квартал 2026 года в стране оформлено 111,73 тыс. льготных ипотек на сумму 653,12 млрд руб. По сравнению с четвертым кварталом 2025 года сегмент сократился более чем вдвое, тогда как в годовом выражении зафиксирован рост: количество кредитов увеличилось на 31%, объем — на 34%.

По оценке директора по риск-менеджменту, методологии и дата-аналитике ОКБ Николая Филиппова, несмотря на годовое замедление, в марте сегмент ипотеки с господдержкой продемонстрировал рост примерно на 30% в месячном выражении. Он отметил, что рынок быстро адаптировался к изменениям условий, вступившим в силу с февраля, и восстановил динамику, прежде всего в экономически развитых регионах.

