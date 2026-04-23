Площадь пожара на морском терминале в Туапсе сократилась почти вдвое

Площадь пожара на морском терминале в Туапсе, возникшего, по данным властей, в результате атаки беспилотных летательных аппаратов, с момента возгорания сократилась почти вдвое. В ликвидации последствий задействованы 276 человек и 77 единиц техники.

Разлив нефтепродуктов в реке Туапсе, возникший из-за пожара на терминале, локализован. На акватории установлено около 750 м боновых заграждений, работают пять специализированных установок для сбора загрязнений и нефтеловушка. Ранее попавшие в воду нефтепродукты, как отмечается, были оперативно собраны. Проводится постоянный мониторинг, при повторных выбросах предусмотрена их быстрая ликвидация.

По информации Морспасслужбы, ГУ МЧС России по Краснодарскому краю и регионального министерства ГО и ЧС, принятые меры позволили стабилизировать ситуацию как в реке, так и в акватории порта. Ежедневно проводится обследование прилегающей морской акватории, суда профильных служб ведут постоянный контроль. По данным за 21–23 апреля, нефтяные пятна и иные признаки загрязнения вблизи порта Туапсе не зафиксированы.

