Помещения птицефабрики в Новомышастовской выставили на открытый аукцион

Нежилые помещения, принадлежащие ООО «Новомышастовская птицефабрика», выставлены на продажу в рамках открытого аукциона. Торги проводятся в секции арестованного имущества. Начальная цена лота составляет 416,3 млн руб. Шаг аукциона определен в размере 4,1 млн руб. Для участия в торгах необходимо внести задаток в сумме 62,4 млн руб.

Объекты располагаются на земельном участке площадью 408,2 тыс. квадратных метров. Участок относится к категории земель сельскохозяйственного назначения. Адрес имущества: Краснодарский край, Красноармейский район, станица Новомышастовская.

Основанием для реализации имущества стало поручение МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея, а также постановление судебного пристава-исполнителя о передаче арестованного имущества на торги. Согласно условиям извещения, реализуемое имущество имеет обременение в виде ареста.

Победитель аукциона обязан оплатить стоимость приобретенного имущества в течение пяти рабочих дней. Оплата производится по реквизитам для перечисления задатка, указанным в извещении о проведении торгов

ООО «Новомышастовская птицефабрика» зарегистрировано в 2014 году в Красноармейском районе, станица Новомышастовская. Отрасль — разведение сельскохозяйственной птицы. Руководителем и бенефициаром является Владислав Хмелевцов. В 2024 году чистая прибыль компании составила 7,9 млн руб.

13 января этого года Арбитражный суд Краснодарского края возбудил дело о несостоятельности ООО «Новомышастовская птицефабрика» по иску ФНС. Налоговая задолженность предприятия составляет 10,7 млн руб. Финансовые сложности у предприятия начались в 2021 году после вспышки птичьего гриппа, которая привела к гибели значительной части поголовья. Судебное заседание назначено на 19 мая. На сайте Новомышастовской птицефабрики указано, что предприятие существует с 1977 года, оно было образовано на базе бывшей колхозной птицефермы «Советская Россия». Производительность яиц составляла 60 млн штук в год. Партнерами птицефабрики являлись торговые сети «Магнит», «Табрис», «Пятерочка», «Перекресток».

Елена Турбина