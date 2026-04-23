ФК «Краснодар» против «Динамо Махачкала», ледовое шоу и Sqwoz Bab

В предстоящие выходные жителей и гостей Краснодара ждет разнообразная и интересная программа мероприятий. В городе пройдут концерты хип-хоп и поп-артистов, различные театральные постановки, состоится футбольный матч между ФК «Краснодар» и ФК «Динамо Махачкала». Главные события — в афише «Ъ-Кубань».

Какие концерты посетить

24 апреля в 20:00 в Кроп Арене состоится концерт хип-хоп и рэп исполнителя Lucaveros. Рэпер из Казахстана приезжает в Краснодар, чтобы запомниться зрителям живым исполнением, мощным звуком, яркой энергетикой и большим количеством позитивных эмоций, как сказано в описании к мероприятию.

Стоимость билетов — от 1500 рублей. (16+)

24 апреля в 20:00 в Кроп Арене выступит рэп-группа «АК-47» в рамках сольного тура по городам России. В описании сказано, что в программе будут треки с альбома «Пятый», а также все главные хиты группы, которые давно стали частью истории русского хип-хопа.

Стоимость билетов — от 2500 рублей. (18+)

25 апреля в 20:00 в Sgt. Pepper’s Bar выступит рок-группа «Кирпичи» в рамках своего тура «И снова с вами». Организаторы обещают, что репертуар будет непредсказуемым, но без классических хитов не обойдется. Палитра из речитатива, петербургского юмора и хардкора.

Стоимость билетов — от 2500 рублей. (16+)

26 апреля в 19:00 во Дворце спорта «Олимп» выступит хип-хоп исполнитель Sqwoz Bab. Рэпер выступит в Краснодаре с новой программой, представит альбом и исполнит свои лучшие песни — «Tokyo», «Колпаки», «Romantic», «Ауф», «Ой» и другие треки.

Стоимость билетов — от 2500 рублей. (16+)

26 апреля в 19:00 в Центральном концертном зале состоится концерт эстрадного артиста Авраама Руссо. В описании сказано, что на концертах музыканта всегда невероятная энергетика и множество суперхитов.

Стоимость билетов — от 6000 рублей. (0+)

26 апреля в 20:00 в Кроп Арене запланирован концерт поп-певицы Mary Gu. В описании к мероприятию сказано, что артистка является одной из самых ярких представительниц современной поп-сцены с множеством хитов и наград. Слушатели смогут услышать все знаменитые песни певицы.

Стоимость билетов — от 2800 рублей. (12+)

Вверх

Какие спектакли посмотреть

24 и 25 апреля в Театре драмы им. М. Горького состоится показ драматического спектакля «Анна Каренина», поставленного по одноименному произведению Л.Н. Толстого. На сцене зритель увидит только главных героев романа. Спектакль расскажет о любви, устройстве семьи, измене и правде, которая вдруг становится тяжким бременем для человека, сказано в описании к постановке.

Стоимость билетов — от 500 рублей. (18+)

24 и 25 апреля в Музыкальном театре зрителям представят балет «Новеллы: только о любви». Это современное представление в двух отделениях: «Сны в кольцах одиночества» и «Танцы разбитых сердец». Как сказано в описании, гостей ждут хореографические миниатюры в стиле модерн и новеллы о взаимоотношениях трех пар, которые так искренне пытаются спасти свои чувства друг к другу.

Стоимость билетов — от 500 рублей. (18+)

24, 25 и 26 апреля в Театре «Мой» покажут драматическую постановку под названием «Связь». Это история о Марго и Максиме, которые являются опытными манипуляторами и заключают циничный договор. В описании сказано, что Марго, обиженная на бывшего любовника, который собирается жениться на юной Насте, поручает Максиму соблазнить ее перед свадьбой. Максим, в свою очередь, ставит себе более амбициозную задачу: он хочет завоевать благочестивую и добродетельную Ольгу. Но мужчина попадает под чары Ольги, не задумываясь о той цене, которую придется заплатить всем участникам интриги.

Стоимость билетов — от 1600 рублей. (16+)

25 и 26 апреля в Театре кукол Краснодара зрителям представят кукольный спектакль «Кот в сапогах». Это история о том, как три брата получили наследство, да только поделили они его несправедливо: старший захватил мельницу, средний — осла, а младшего прогнали прочь и вдогонку кинули кота. Расстроился было парень, да вот только кот оказался ...в сапогах!

Стоимость билетов — от 500 рублей. (0+)

26 апреля в 11:00 в Филармонии им. Григория Пономаренко зрители могут посетить балет «Золотая рыбка». Это одноактное представление для детей. Как обещают организаторы, современным детям артисты балета подарят удивительную возможность знакомства с Владычицей морской — золотой рыбкой, своенравной бабкой и нерешительным дедом в необычном варианте.

Стоимость билетов — от 350 рублей. (0+)

26 апреля в 11:00 и в 14:00 в Театре кукол запланирован спектакль под названием «Крошка Енот». Это сказка для любознательных малышей и мудрых родителей по пьесе американской писательницы Лилиан Муур. Постановка о важном в жизни — доброте, открытости, искренней улыбке, сказано в описании.

Стоимость билетов — от 500 рублей. (0+)

Вверх

Что смотреть в кино

На экраны краснодарских кинотеатров выходит драматический фильм под названием «Коммерсант». Как сказано в описании к кинокартине, это история о молодом и предприимчивом банкире Андрее Рубанове, у которого есть семья и больше миллиона долларов на двоих с другом Мишей. На дворе 1996 год, и, видя себя будущей элитой нового государства, олигархами, они вписываются в крупную сделку, но оказывается, что друзей втянули в масштабную аферу по хищению миллиардов из казны. После ареста Андрей попадает в переполненную общую камеру «Матросской тишины».

Стоимость билетов — от 720 рублей. (18+)

Также жители Краснодара могут посмотреть комедийный хоррор про подружек-ведьм — «Запретный плод», по пьесе Лили Хотон «От женщины — начало греха, и через нее все мы умираем». По сюжету, днем Эппл работает в магазине модной одежды, а вечером в подвале торгового центра вместе с подружками Черри и Фиг она проводит таинственные ритуалы. Когда в их компании появляется Пампкин, лидерство харизматичной и манипулятивной Эппл вдруг оказывается под угрозой.

Стоимость билетов — от 660 рублей. (18+)

В кинотеатрах также показывают военную драму «Ангелы Ладоги». Как сказано в описании к фильму, в ноябре, в самое начало страшной зимы 1941 года, когда вокруг Ленинграда смыкается кольцо блокады, отряд молодых спортсменов-буеристов выходит на тонкий, еще не вставший лед. Миссия по доставке боеприпасов превращается в операцию по спасению сирот из детского дома, которых не успели эвакуировать.

Стоимость билетов — от 450 рублей. (12+)

На экраны вышел криминальный боевик под названием «Нормал» от создателей «Джона Уика». По сюжету, Улисс приезжает в небольшой городок Нормал, чтобы временно занять должность шерифа. Город кажется безопасным, почти сонным и дружелюбным. Но после ограбления банка Улисс обнаруживает преступный заговор, в который вовлечен весь город.

Стоимость билетов — от 770 рублей. (18+)

Вверх

Куда сходить еще

26 апреля в 17:00 на Ozon Арене состоится футбольный матч между ФК «Динамо» Махачкала и ФК «Краснодар». Зрителей ожидает противостояние профессиональных спортсменов. Какая команда победит — узнаем в это воскресенье.

Стоимость билетов — от 700 рублей. (0+)

25 апреля в 19:00 в Ледовом дворце Ice Palace состоится шоу «Чемпионы. Ледовое шоу Ильи Авербуха». В описании сказано, что в ледовой постановке примут участие сильнейшие фигуристы планеты: Камила Валиева, Роман Костомаров, Анна Щербакова, Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Елизавета Туктамышева и многие другие.

Стоимость билетов — от 3500 рублей. (6+)

25 апреля в 20:00 в Стендап-баре «Маяковский» состоится «Битва комиков». Юмористы клуба сойдутся в напряженной схватке за звание самого смешного комика этой недели, а победитель получит 10 тыс. руб., и всего лишь за один вечер.

Стоимость билетов — от 800 рублей. (16+)

Вверх