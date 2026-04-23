В ЮФО активность соискателей среди рабочих специалистов выросла на 55%

В первом квартале 2026 года в Южном федеральном округе число откликов от рабочих специалистов с опытом более пяти лет увеличилось на 55%. Об этом стало известно в ходе пресс-встречи, которая состоялась в рамках проведения HR-конференции «Авито Работы» «Эксперты в деле» в Краснодаре.

По итогам первого квартала 2026 года в Южном федеральном округе соискательская активность выросла на 7%, а средние зарплатные ожидания составили 68 124 руб. в месяц. В сегменте рабочих и линейных специалистов с опытом более пяти лет число вакансий увеличилось на 19%, а отклики со стороны кандидатов — на 55%. Сейчас в регионе сохраняется высокий спрос на опытных сотрудников в прикладных профессиях, при этом интерес соискателей к этому растет.

В Краснодарском крае по итогам первого квартала 2026 года увеличилось количество вакансий для резчиков — на 66% при оплате 57 098 руб. в месяц, диспетчеров — на 45% при 44 794 руб. в месяц и механиков — на 22% при 75 099 руб. в месяц. Отмечается, что со стороны соискателей наиболее сильный рост интереса к вакансиям работников теплицы, дефектоскопистов и резчиков.

Дмитрий Телегин, региональный представитель «Авито Работы» в ЮФО, заявил, что на Кубани работодатели чаще ищут не просто готовых специалистов, они намерены вкладываться в их развитие. По его словам, это подтверждают вакансии с возможностью переобучения: за год число таких предложений для механиков выросло на 37% и сельскохозяйственных рабочих — на 32%. На этом фоне дополнительные условия тоже становятся частью конкурентного предложения: в ЮФО работодатели чаще всего указывают в вакансиях питание, проживание и обучение за счет компании.

Алина Зорина