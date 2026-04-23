ИИ в работе применяют около 49% краснодарцев

49% краснодарцев уже применяют искусственный интеллект в трудовой деятельности. Об этом стало известно в ходе пресс-встречи, организованной в рамках HR-конференции «Авито Работы» «Эксперты в деле», которая прошла в Краснодаре.

Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы», рассказал, что 27% жителей Краснодара используют ИИ для того, чтобы определять, какие навыки стоит развивать в первую очередь. 21% применяют его для анализа рынка труда и подготовки к собеседованиям.

По его словам, в целом по России владение ИИ становится базовым навыком на рынке труда. По итогам первого квартала 2025–2026 годов число вакансий, в которых требуются навыки работы с ИИ, значительно выросло. Наибольший прирост за год зафиксирован среди офисных специалистов — он составил 47%.

В ходе конференции Дмитрий Колесников, который руководит продуктовым направлением клиентского опыта «Авито Подработки», заявил, что сейчас бизнес все чаще привлекает исполнителей на частичную занятость, в том числе в Краснодарском крае. В 2025 году наиболее заметное увеличение числа предложений в регионе зафиксировано в нескольких отраслях. В пищевой промышленности прирост составил 126%, в розничной и оптовой торговле — 117%, а в сфере доставки, грузоперевозок и логистики — 97%.

Ключевыми факторами при выборе места работы для соискателей остаются размер дохода, удобное расположение, официальное трудоустройство, гибкий график и возможность сохранять баланс между работой и личной жизнью. В связи с этим работодатели в регионе все чаще конкурируют не только заработной платой, но и качеством условий труда в целом.

Алина Зорина