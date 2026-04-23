В Крыму число вакансий для слесарей выросло на 78%

За первые три месяца 2026 года в Крыму число вакансий для слесарей-ремонтников выросло на 78%, а для логистов — на 72%. Об этом стало известно в ходе пресс-встречи, организованной в рамках HR-конференции «Авито Работы» «Эксперты в деле», которая прошла в Краснодаре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ

По итогам первого квартала 2026 года в Республике Крым средняя предлагаемая зарплата по вакансии «слесарь-ремонтник» составила 62 715 руб. в месяц. Одновременно с этим средняя предлагаемая заработная плата для логистов достигла 72 990 руб. в месяц.

По данным «Авито Работы», в Южном федеральном округе в целом за первый квартал 2026 года соискательская активность выросла на 7%, а средние зарплатные ожидания достигли 68 124 руб. в месяц. В сегменте рабочих и линейных специалистов с опытом более пяти лет число вакансий увеличилось на 19%, а количество откликов соискателей — на 55%.

В Крыму наиболее выраженный рост интереса со стороны соискателей зафиксирован к вакансиям автомехаников, электриков и монтажников. Такая динамика, по мнению аналитиков, свидетельствует о том, что работодатели в регионе более активно увеличивают найм в сферах ремонта, логистики и монтажа, что находит отклик у кандидатов соответствующих рабочих и технических специальностей.

Алина Зорина