Поставщик школьного питания в Краснодаре оштрафован на 4 млн рублей

Власти Краснодара подтвердили факт поставки в школьные пищеблоки продукции, не отвечающей стандартам качества. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в департаменте образования администрации города.

Речь идет о партии творога от поставщика ООО ТД «Кубанская станица». При приемке, проведенной 14 апреля 2026 года, было установлено несоответствие продукции требованиям ГОСТ. Партия была забракована и не допущена к использованию, угрозы жизни и здоровью детей не возникло.

Ранее в социальных сетях появились публикации о возможных нарушениях при организации школьного питания, включая жалобы на качество молочной продукции. По утверждениям пользователей, подобные случаи якобы фиксировались на протяжении более полугода. В городском департаменте образования отметили, что по итогам проверки отдельные факты подтвердились.

За нарушение условий договора поставщику предъявлены штрафные санкции в размере 4 млн руб. На предприятии проводится внутреннее служебное расследование, правоохранительные органы также проводят проверку обстоятельств произошедшего.

Организацию питания в муниципальных школах обеспечивает АНО «Школьное питание», учредителем которой выступает администрация Краснодара. Как уточнили в мэрии, закупки сырья проводятся в соответствии с требованиями действующего федерального законодательства.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АНО «Школьное питание» зарегистрирована 24 мая 2023 года в Краснодаре. Основная специализация — деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях. Руководителем указан Владимир Краснодедов. По итогам 2025 года выручка компании от продажи составила 558,4 млн руб., чистая прибыль — 4,6 млн руб.

Анна Гречко, Юлия Колганова