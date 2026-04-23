Россия обеспечит интересы Казахстана после остановки транзита нефти по «Дружбе» в ФРГ

Россия обеспечит интересы Казахстана по поставкам нефти из республики по другим направлениям, несмотря на остановку транзита по «Дружбе» в Германию. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

Как ранее пояснял господин Песков, прекращение прокачки казахстанской нефти в ФРГ связано с «техническими моментами». Об остановке поставок с 1 мая накануне заявлял министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов. По его словам, транзит топлива возобновится после устранения технических неполадок. Информацию подтвердил вице-премьер России Александр Новак.

По оценкам властей Германии, приостановка транзита по «Дружбе» не сильно повлияла на работу нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Шведте. Топливо из республики покрывает 20-30% потребностей шведтского НПЗ, уточнял господин Аккенженов.

Транзит нефти из Казахстана в Германию начался в 2023 году. Через два года республика стала вторым по величине поставщиком сырья в ФРГ (13%) наравне с Норвегией, уступая первенство лишь США (15%). План Казахстана на 2026 год по поставкам нефти в Германию составлял 2,5 млн т.

