В Курской области заново разыгрывают сорванный контракт на ремонт теплосети

Администрация Курчатовского района Курской области в рамках конкурса начала поиск подрядчика для реконструкции тепловой сети в селе Дичня. Начальная цена контракта — 254,7 млн руб. Это следует из документации тендера.

Источник финансирования — муниципальный бюджет. Подрядчик должен демонтировать существующие конструкции тепловых сетей и построить новые, а также восстановить проезжую часть, затрагиваемую работами. Завершить реконструкцию необходимо до 30 ноября включительно. Гарантийный срок составит пять лет.

Заявки на торги принимаются до 3 апреля, итоги подведут 8-го.

По данным портала госзакупок, районная администрация ищет подрядчика для реконструкции тепловой сети во второй раз. Победителем первого аукциона, проведенного в августе 2025 года, стало московское АО «УКС инженерных коммуникаций, сооружений и дорог». Компания снизила начальную цену контракта с 351,4 млн до 349,6 млн руб. Помимо нее, подряд хотели получить еще два участника, имена которых не разглашаются.

С «УКС ИКС и Д» расторгли контракт в декабре, за несколько дней до предполагаемого окончания его исполнения. В начале января стало известно, что Федеральная антимонопольная служба включила московскую компанию в реестр недобросовестных подрядчиков за срыв реконструкции объекта. Кроме того, «УКС ИКС и Д» не справилось со строительством в регионе средней школы за 882,6 млн руб. и ремонтом водопровода за 49,3 млн руб. На заседании регионального правительства министр ЖКХ и ТЭК Александр Мулевин прокомментировал работу подрядчика так: «Эта организация, по сути, полностью провалила три объекта». В феврале губернатор Александр Хинштейн поручил «содрать семь шкур» с АО. Очередной причиной для критики компании стала некачественная реконструкция системы водоснабжения деревень Евросимовка и Троицкое в Советском районе.

Кабира Гасанова