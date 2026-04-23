Более 17 тысяч кубометров мусора вывезли со стихийных свалок в Сочи

Более 17 тыс. кубометров мусора вывезли со стихийных свалок, образовавшихся у контейнерных площадок в Сочи, с начала весны. Об этом 23 апреля по итогам профильного совещания сообщил в соцсетях глава курорта Андрей Прошунин.

По словам мэра, с сентября прошлого года изменились федеральные правила: обязанности по содержанию контейнерных площадок перераспределили между муниципалитетом и региональным оператором. Власти Сочи перестроили всю схему работы, выделили дополнительные средства из бюджета на заключение новых контрактов во всех внутригородских районах. Создание эффективной системы заняло время, но сейчас все необходимые механизмы запущены и дают результат.

Чтобы исключить перенакопление отходов, в городе уже установили более 650 новых контейнеров. Еще 500 добавят к началу высокого курортного сезона. Отдельно занимаются обустройством площадок для крупногабаритных отходов, уточнили в пресс-службе администрации курорта.

Параллельно ужесточается контроль за нарушителями. На регулярной основе проходят рейды с участием сотрудников районных администраций и полиции. Расширяется сеть камер видеонаблюдения с функцией распознавания лиц и государственных номеров автомобилей. Зафиксированные факты несанкционированного сброса мусора на контейнерных площадках передаются в правоохранительные органы для привлечения виновных к административной ответственности.

Господин Прошунин добавил, что проблемные точки еще остаются. Правовому департаменту поручено детально разобраться с соблюдением графика вывоза отходов со стороны регионального оператора. Работа по наведению порядка на контейнерных площадках будет продолжена.

Мария Удовик