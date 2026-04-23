Во Франции ожидают начала выплат Украине €90 млрд в середине мая

Евросоюз (ЕС) готов выделить Украине первые транши из €90 млрд в середине мая. Об этом заявил глава французского МИДа Жан-Ноэль Барро.

«Мы готовы выделять первые транши уже с середины мая, как только будет достигнуто окончательное соглашение, что, как ожидается, произойдет в ближайшие часы или дни благодаря снятию венгерского вето»,— пояснил министр (цитата по ТАСС).

ЕС согласовал кредит для Украины в декабре 2025 года. Средства привлекут через заимствования на рынках капитала под гарантию бюджета ЕС. Погашение предусмотрено при выплате Россией репараций Украине. Кредит разделят на две части: €60 млрд направят на военные закупки, €30 млрд — на поддержку бюджета. Первый транш планировали перечислить в начале второго квартала 2026 года.

