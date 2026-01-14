ЕК утвердила соглашение о кредите Украине в €90 млрд

Еврокомиссия (ЕК) утвердила соглашение о предоставлении кредита Украине в размере €90 млрд. Выделенные средства будут разделены на две части: €60 млрд пойдут на военные закупки, €30 млрд — на поддержку бюджета страны. Об этом сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

По словам госпожи фон дер Ляйен, первые платежи по кредиту Украина получит в апреле 2026 года. По соглашению, страна обязана вернуть долг странам Евросоюза (ЕС), если Россия выплатит ей «репарации в полном объеме». При этом, заверила глава ЕК, российские активы останутся замороженными в европейских депозитариях, их могут использовать только при погашении кредита в будущем.

Еврокомиссия уже разрабатывает правовые акты, которые определят условия выдачи займа, а также механизм кредитования, добавила Урсула фон дер Ляйен.

Страны ЕС одобрили предоставление Украине €90 млрд кредита в конце декабря 2025 года. Венгрия, Словакия и Чехия участвовать в этом механизме отказались.

