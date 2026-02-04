Министры стран ЕС согласовали детали предоставления кредита Украине

Совет ЕС, в который входят министры стран-членов, согласовал правовые механизмы предоставления Украине кредита в размере €90 млрд в 2026-2027 годах. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе Совета ЕС. При условии поддержки соглашения Европарламентом первый платеж поступит Украине в начале второго квартала 2026-го.

Согласно достигнутым договоренностям, €30 млрд будут переданы на поддержку украинской экономики «через программу макрофинансовой помощи, либо через Украинский фонд». Еще €60 млрд будут направлены на развитие оборонно-промышленного сектора Украины, а также на закупку военной техники. Оружие должно приобретаться у компаний, расположенных в странах Европейской экономической зоны и на Украине.

«Во всех случаях финансирование будет увязано со строгим соблюдением Украиной таких условий, как обеспечение верховенства права, включая борьбу с коррупцией»,— отмечается в публикации.

19 декабря лидерам стран ЕС удалось договориться о предоставлении Украине беспроцентного кредита в размере €90 млрд. Заем должен финансироваться за счет заимствований ЕС на рынках капитала и будет обеспечен бюджетом Евросоюза без использования российских активов, как предлагалось ранее. Погашение кредита должно наступить в случае выплаты Россией репараций Украине.