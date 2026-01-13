Европа делит украинский заказ

Решение ЕС о выдаче Украине кредита на €90 млрд привело к новым спорам внутри союза. Причиной стал вопрос о том, стоит ли разрешить Киеву закупать американское вооружение или же ввести условие о закупках его исключительно у европейских производителей. На принципе «покупай европейское» настаивает Франция, тогда как Германия и Нидерланды придерживаются другого мнения. Впрочем, и у Берлина есть собственные требования: как главный спонсор военных поставок Украине, она рассчитывает получить преференции для своих оборонных концернов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters Слева направо: канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

Новый разлад между Францией и Германией напоминает многомесячный спор, который долгое время мешал ЕС утвердить общий фонд для совместной закупки вооружений в рамках Европейской программы оборонной промышленности (EDIP). Тогда Берлин и Париж оказались по разные стороны баррикад: во Франции настаивали на том, чтобы будущие контракты включали только оружие, произведенное преимущественно в странах ЕС, и готовы были поставить заслон вооружению, в котором доля европейских комплектующих составляла менее 80%. В Германии же настаивали на пороге в 65%. Осенью 2025 года последнее слово осталось за Берлином.

Теперь противостояние пошло на второй заход. В конце декабря страны—члены ЕС одобрили предоставление Украине кредита на гражданские и военные нужды в размере €90 млрд. Первый транш должен быть перечислен не позднее второго квартала 2026 года. Венгрия, Словакия и Чехия участвовать в этом механизме не будут. 9 января Комитет постоянных представителей стран ЕС (Coreper) одобрил процедуру предоставления займа, после чего внутри союза разгорелись споры о том, может ли Украина самостоятельно решать, как тратить выделенные средства.

По данным Politico, в распоряжении которого оказались документы, связанные с обсуждением этого вопроса, Франция заняла жесткую позицию, настаивая на ограничении закупок американских вооружений в рамках пакета помощи.

Причина — стремление президента Эмманюэля Макрона сократить приток европейских денег в американский ВПК, которое лишь усилилось на фоне притязаний американского лидера Дональда Трампа на Гренландию. Кроме того, в Париже продолжают настаивать на предоставлении преференций европейским производителям вооружений даже в ущерб срокам поставок.

Оппонентами Франции стали Германия и Нидерланды. По данным Politico, именно к их позиции склоняется большинство участников схемы, за исключением Кипра. Они считают, что Киеву должна быть предоставлена возможность самостоятельно определять, как расходовать средства на оборону. В качестве аргумента эти страны указывают на то, что Украина уже использует американское вооружение, включая системы ПВО Patriot и истребители F-16, и нуждается в новых поставках.

Кроме того, с учетом текущих темпов производства европейской оборонной промышленности Киев неизбежно столкнется с задержками, если сможет заключать контракты исключительно с компаниями из ЕС. «Украине также срочно требуется оборудование, произведенное в третьих странах, в частности американские системы противовоздушной обороны и истребители-перехватчики, боеприпасы и запасные части для F-16, а также средства нанесения глубоких ударов,— цитирует Politico письмо правительства Нидерландов другим странам ЕС.

— В настоящее время оборонная промышленность ЕС либо не в состоянии производить эквивалентные системы, либо не способна сделать это в требуемые сроки».

При этом, отвергая французский лозунг «покупай только европейское», в Берлине параллельно продвигают собственную формулу — «покупай немецкое». Германия выступила с предложением предоставить преференции оборонным концернам тех стран ЕС, которые оказывают Украине наибольшую поддержку. «Германия просит распространить логику поощрения активной двусторонней поддержки (как это первоначально предлагала Комиссия для третьих стран) и на государства-члены»,— говорится в письме правительства ФРГ от 12 января.

Такая позиция неслучайна: именно Германия стала ключевым союзником Украины в вопросах обороны, после того как Дональд Трамп отказался финансировать новые поставки Киеву, переложив финансовое бремя на европейцев. В Берлине также рассчитывают заключить беспрецедентный оборонный контракт с Украиной, предусматривающий совместное производство вооружений и обмен технологиями. Получение части европейских средств для реализации этого плана — одна из целей ФРГ.

Как ожидается, спор между странами выйдет на финишную прямую в ближайшие дни, когда Coreper определится с финальным предложением. При этом речь идет не о всей сумме кредита, а лишь о ее трети — €30 млрд. Заем рассчитан на два года и будет выделяться поэтапно, а значит, в распоряжении Киева окажется около €15 млрд в год. С учетом того, что стоимость одного комплекса Patriot составляет около €1 млрд, сумма, за которую сегодня спорят европейцы, выглядит не такой уж внушительной.

Вероника Вишнякова