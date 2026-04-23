FoodTech Krasnodar и InterFood Krasnodar: оборудование, продукция, сессии для МСП

С 22 по 24 апреля в Краснодаре пройдут ключевые отраслевые события Юга России — выставки FoodTech Krasnodar и InterFood Krasnodar 2026. В этом году особый акцент сделан на поддержку малого и среднего предпринимательства: от технологий производства и до выхода в ритейл и запуска гастропроектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ООО «МВК» Фото: пресс-служба ООО «МВК»

Что за выставки и что там будет?

InterFood Krasnodar — одна из крупнейших продовольственных выставок на юге, «КубаньПродЭкспо» дополняет экспозицию локальными кубанскими брендами. На выставках свою продукцию представят более 80 компаний-участников из разных регионов России, в числе которых более 30 производителей Краснодарского края.

FoodTech Krasnodar предоставляет площадку для ознакомления с передовым оборудованием, инновационными материалами и новейшими разработками в сфере производства продуктов питания и напитков. В 2026 году в выставке участвуют более 90 компаний из России, Беларуси и Италии.

К основным разделам — технологические решения для переработки; упаковка и логистика; VendingExpo — добавились новые: общепит и готовая еда; гигиена на пищевом предприятии и финансовые инструменты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ООО «МВК» Фото: пресс-служба ООО «МВК»

Особенность выставок FoodTech Krasnodar и InterFood Krasnodar 2026 — адаптация под потребности малого и среднего предпринимательства. Именно МСП сегодня являются драйвером развития пищевой отрасли региона, активно внедряя новые форматы, локальную продукцию и гибкие технологические решения.

Экспозиция и деловая программа сформированы с учетом запросов небольших производств: от компактного оборудования до консультаций по выходу в торговые сети. Такой подход позволяет предпринимателям найти доступные инструменты для роста и укрепить свои позиции на рынке.

Площадки работают вместе, охватывая всю цепочку: от сырья и оборудования до готового продукта на полке или в меню ресторана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ООО «МВК» Фото: пресс-служба ООО «МВК»

Деловая программа выставок

22 апреля состоится фокус-сессия «Запускаем и масштабируем бизнес в HoReCa и пищёвке: оценки экспертов и опыт реальных игроков», которая поднимет ряд актуальных для бизнеса вопросов. В повестке: запуск гастропроекта с минимальным бюджетом; кадровый голод; налоговые изменения в контексте налоговой реформы—2026; бизнес с сетевыми гигантами: как производителю попасть на полки и зарабатывать; региональная адаптация франшиз; ребрендинг и другое.

В числе спикеров: Катерина Никитина, Мария Искусных, Инга Миракян, Владимир Галстян, Эмма Степанян и другие.

Впервые в рамках выставок FoodTech Krasnodar, InterFood Krasnodar пройдет Чемпионат бариста по кофейной миксологии FoodTech mixology. Бариста будут соревноваться, объединяя точность технологий с творчеством миксологии. Отборочный тур чемпионата в первый день выставки объединит профессионалов и новичков. Финальное состязание и награждение победителей пройдут 23 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ООО «МВК» Фото: пресс-служба ООО «МВК»

23 апреля состоится панельная дискуссия «Роль отраслевых союзов в развитии АПК региона», организатором выступает Южный молочный союз.

23 апреля также будет проведена панельная дискуссия «Кто формирует вкус региона: фермер, шеф-повар, ресторан, производитель», организатор — Ассоциация агротуризма и культурного наследия. Участники обсудят роль агротуризма в развитии территорий, гастрономию как медиафеномен, влияние шеф-повара на региональный вкус, путь локального продукта от фермы до ресторанной карты, а также фермерство и сезонность как часть гастрономического маршрута.

В числе спикеров: Ольга Панченко, Ольга Шутова, Ариша Задунайская, Сейран Геворкян, Александр Ильин и Мария Ильина.

Также в деловой программе 22–23 апреля мероприятия: мастер-классы по хлебопечению и приготовлению десертов, круглый стол «Наука и технологии в агропроизводстве и пищевой промышленности: от селекции до готовой продукции», экспертные выступления, доклады и презентации.

22 апреля, 11:30–16:00

Краснодар, ВКК «Экспоград Юг», павильон 2, конференц-зал



Бесплатный билет можно получить по промокоду КОММЕРСАНТ на сайте любой из выставок — InterFood Krasnodar / FoodTech Krasnodar





ООО «МВК» https://mvk.ru/ru-RU/