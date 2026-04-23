В Минприроды Дагестана прошли обыски из-за незаконной застройки русел рек

Следователи СК России обыскали служебные помещения Министерства природных ресурсов и экологии Дагестана и ФГБУ «Управление Дагмелиоводхоза» в Махачкале в рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ), сообщает пресс-служба СК РФ.

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Обыски проведены после выявления системных нарушений при строительстве многоквартирных домов в границах водоохранной зоны и русла реки, где возведение капитальных объектов запрещено законом. По данным СК, следователи изъяли документы и электронные носители, которые могут подтвердить схему оформления участков и выдачи разрешений на строительство.

По версии следствия, с 2009 года по март 2026 года чиновники администрации Махачкалы и других уполномоченных органов оформили права собственности физических лиц на десятки земельных участков, расположенных в границах водоохранной зоны и русла реки. На этих территориях строительство капитальных жилых домов запрещено законодательством, однако в ряде случаев на участки были выданы разрешения на строительство многоквартирных домов, которые впоследствии признаны недействительными. Часть таких объектов уже фигурировала в судебных решениях как самовольные постройки, подлежащие сносу, но меры по демонтажу фактически не приняты, а строительные работы продолжаются.

Следствие также установило, что на ряде участков русло реки было частично засыпано, что привело к нарушению свободного течения и осложнению очистки русла. Эксперты отмечают, что такая засыпка увеличивает риск подтопления прилегающих территорий и ухудшает работу гидротехнических сооружений. В Минприроды и Дагмелиоводхозе полагали, что нарушения открывались поэтапно, по мере роста числа жалоб жителей и после паводковых явлений, но сейчас проверяется, насколько оперативно ведомства реагировали и фиксировали такие нарушения.

Хронология истории тесно связана с обрушением трехэтажного жилого дома по улице Айвазовского, 6в, в Махачкале в начале апреля 2026 года. Дом рухнул после обильных осадков, а рядом с ним расположены многоквартирные постройки, которые находятся в непосредственной близости от русла реки и признаны в зоне риска. В результате инцидента было возбуждено отдельное уголовное дело по статье о халатности, основная причина аварии определена как несоблюдение градостроительных норм при строительстве — в том числе игнорирование требований к водоохранным зонам.

Станислав Маслаков