У поселка Петровского на М-8 построят объездную дорогу

В Ярославской области на федеральной трассе М-8 «Холмогоры» планируется строительство платного обхода рабочего поселка Петровское. Информация об этом содержится в распоряжении Правительства РФ об утверждении программы госкомпании «Росавтодор» на 2026 — 2030 годы.

Строительство планируется «в целях обеспечения скоростного движения транспорта». Государственная компания планирует «разработку проектно-сметной документации, строительство и обустройство системы взимания платы на участке обхода населенного пункта Петровское», говорится в документе.

Строительство обхода Петровского входит в тот же проект, что и новый участок дороги от границы Владимирской области до Переславля-Залесского, о котором ранее сообщал «Ъ-Ярославль». Завершение работ запланировано на 2028 год, планируемая общая стоимость двух участков — 40,3 млрд руб.

Антон Голицын