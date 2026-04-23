«Это дополнительный доход, который поможет компенсировать рост убыточности»

Правительство РФ одобрило думский законопроект, который предлагает поднять максимальную компенсацию по ОСАГО за вред жизни и здоровью с 500 тыс. до 2 млн рублей, унифицировав ее с лимитами ОСГОП (обязательной страхование гражданской ответственности перевозчиков) для пассажиров. Закон может начать работать уже с 1 марта 2027 года. В правительстве подсчитали: корректировки повлекут рост страховой премии по ОСАГО, в среднем, на 8%. Как отмечает председатель Совета Ассоциации страховых организаций Краснодарского края Эдуард Гайдаенко, стоит не просто поднять лимиты, а одновременно пересмотреть тарифный коридор и коэффициенты.

Эдуард Гайдаенко

«Со стороны страхового сообщества эту инициативу, скорее всего, встретят со сдержанным оптимизмом, но с оговоркой на необходимость проведения сопутствующих реформ.

Позитив законопроекта очевиден. Сближение лимитов с ОСГОП — логичный шаг. Сейчас сложно объяснить, почему в такси, поездах, самолетах пассажир застрахован на 2 млн руб., а в той же машине, но когда водитель едет без заказа, — только на 500 тысяч. При тяжелом ДТП нынешних выплат на лечение или семьям погибших часто не хватает. Предлагаемое решение повышает доверие к системе и снижает социальную напряженность.

Плюс для страховщиков — рост премий на 8%. Это дополнительный доход, который при грамотном пересчете тарифов поможет компенсировать рост убыточности.

Но есть опасения от последствий этой реформы. Во-первых, следует ожидать роста мошенничества. Если лимит поднимут в четыре раза, появятся недобросовестные автоюристы и схемы завышения сумм через суды. Во-вторых, существуют региональные диспропорции. В проблемных регионах с высокой аварийностью и дорогими запчастями тарифы и так, по мнению потребителей, высокие. Добавка в 8% может заставить многих перестать страховаться вообще, а доля безполисных сегодня и так велика. Например, на дорогах Краснодарского края почти 30% автовладельцев ездят без ОСАГО.

Поэтому ключевое требование страховщиков к законопроекту — не просто поднять лимиты, а одновременно пересмотреть тарифный коридор и коэффициенты: бонус-малус, мощность, территорию — чтобы повышение выплат было компенсировано адекватной ценой полиса. Иначе рост убыточности приведет к уходу компаний с рынка или тотальному навязыванию дополнительных продуктов.

Прогноз сообщества такой: законопроект поддержат, но при условии, что в нем появится четкая дорожная карта поэтапного повышения лимитов — например, сначала до 1 млн, через год до 2 млн — и предварительный расчет актуарного влияния на тарифы в каждом регионе. Идеальный вариант — синхронизировать эти изменения с реформой европротокола и натурального возмещения. Без этого повышение выплат превратится из защиты в новый источник системного риска».