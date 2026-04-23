Арбитражного управляющего из Ростова обвиняют в краже денег у клиенток в Ессентуках

Следственный отдел ОМВД России по городу Ессентуки завершил расследование двухэпизодного уголовного дела в отношении 53-летнего арбитражного управляющего из Ростовской области, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Ставропольскому краю.

Как уточнили в пресс-служба прокуратуры СК, мужчина предстанет перед Ессентукским городским судом по ч. 3 ст. 160 УК РФ за присвоение или растрату вверенного имущества.

Арбитражный управляющий распоряжался банковскими счетами клиенток, проходивших процедуры банкротства. Он должен был исключить из конкурсной массы имущество, неподлежащее взысканию, включая суммы до прожиточного минимума должника. Вместо этого он тайком вывел деньги двух жительниц Ессентуков на личные нужды. Общий ущерб составил около 300–320 тыс. руб.

Деньги он потратил по своему усмотрению, нарушив нормы законодательства о банкротстве. Ранее, в начале марта 2026 года, полиция возбудила дела и объединила их в одно производство. Прокуратура утвердила обвинительное заключение, и материалы направили в суд.

Арбитражные управляющие из соседних регионов часто ведут дела в Ставропольском крае, где сосредоточено много мелких банкротств из-за аграрного профиля экономики. По данным аналогичных дел, ущерб от подобных хищений редко превышает полмиллиона рублей, но наказание жесткое — до шести лет колонии. В 2023–2025 годах в крае зафиксировали несколько случаев с управляющими, включая административные штрафы за нарушения КоАП РФ.

Этот инцидент подчеркивает важность контроля за финансовыми управляющими. Ессентукский отдел МВД оперативно отреагировал на жалобы потерпевших, собрав доказательства по банковским переводам и отчетам о банкротстве. Суд рассмотрит дело по существу в ближайшие месяцы, и итоговый приговор определит меру вины.

Станислав Маслаков