В Минприроды Дагестана прошли обыски по делу о застройке русла реки

В Минприроды Дагестана и управлении Дагмелиоводхоза прошли обыски по делу о незаконном строительстве жилых домов в границах водоохранной зоны и русла реки. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

По данным следствия, с 2009 года по март 2026-го чиновники Махачкалы и «лица иных уполномоченных органов» оформили право собственности физлиц на земельные участки в водоохранной зоне, где запрещено строительство. Также они выдали разрешения на застройку многоэтажных жилых домов. Следствие установило, что перед началом строительства русло реки засыпали. Это могло создать угрозу подтопления на прилегающих территориях, уточнили в СКР.

Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, повлекшем существенное нарушение прав и законных интересов граждан и охраняемых законом интересов общества и государства (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК), и о халатности (ч. 1 ст. 293 УК).

В начале апреля после продолжительных ливней в регионе прорвало плотину Геджухского водохранилища, что привело к наводнениям. Погибли шесть человек, пострадали более 15 тыс. жителей. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что подтопления связаны с «бездумной застройкой» в русле реки Тарнаика. 12 апреля был арестован инженер, отвечавший за безопасность водохранилища, а также бывший гендиректор одной из строительных компаний в Дагестане. По данным следствия, последний не обеспечил соблюдение требований безопасности, не проконтролировал техническое состояние плотины и не принял меры для устранения нарушений.