Отопительный период продлили в Орловской области после 27 апреля

В Орловской области не станут отключать отопление 27 апреля, как предполагалось ранее. Об этом губернатор Андрей Клычков объявил в ходе прямого эфира в социальных сетях. Причиной для переноса сроков стали низкая температура и обильные осадки. На этой неделе в регионе шли и снег, и дождь. По прогнозу синоптиков конец недели также будет холодным и дождливым.

Глава региона отметил, что от жителей поступало много обращений с просьбами об отключении тепла, но власти «слава богу, на них не поддались».

«Хорошо, что не отключили, потому что запустить котельные было бы проблематично. Ряд наших соседей отключили отопление две недели назад и сейчас пытаются решить этот вопрос. Мы с вами еще находимся в текущем режиме обеспечения теплом, и слава богу, что его сохранили»,— заявил господин Клычков.

В середине месяца губернатор говорил, что 27 апреля было ориентировочной датой отключения, поскольку тогда прогноз погоды информировал, что «ближе к маю будет потепление».

На этой неделе «Ъ-Черноземье» также писал, что министр ЖКХ и энергетики Курской области Александр Мулевин на заседании облправительства рекомендовал главам муниципалитетов закончить отопительный сезон с 23 апреля. При этом министр назвал «неблагоприятным» прогноз Гидрометцентра на ближайшие несколько дней.

В Воронеже с 21 апреля начали повторный пуск тепла, отключенного в начале месяца. Мэр Сергей Петрин отметил, что решение было принято «из-за сохраняющейся и спрогнозированной низкой температуры воздуха, а также в связи с обращениями жителей». По информации местного филиала АО «РИР энерго», технологический процесс восстановления подачи тепла по всем объектам в городе займет не менее недели.

Денис Данилов