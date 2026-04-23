Новосибирское заксобрание согласовало кандидатуру главы минсельхоза

Депутаты заксобрания Новосибирской области единогласно поддержали кандидатуру Андрея Михайлова в качестве заместителя председателя правительства — министра сельского хозяйства региона. В этой должности он сменил Андрея Шинделова, который был уволен после скандала с массовым забоем скота в марте этого года.

Андрей Михайлов

Фото: Влад Некрасов

«Андрей Геннадьевич — уроженец Новосибирской области. Выпускник Новосибирского аграрного института. За годы работы приобрел большой опыт в органах власти и трех муниципалитетах нашего региона, в том числе в последние годы в качестве главы Новосибирского сельского района»,— презентовал депутатам кандидата в министры сельского хозяйства области губернатор Андрей Травников.

Ранее на этой же сессии депутаты приняли поправку в устав региона, дающую парламенту право согласовывать назначение на должность вице-премьера — министра сельского хозяйства Новосибирской области.

Михаил Кичанов

