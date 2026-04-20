Министр отпущения

Вице-премьер — министр сельского хозяйства Новосибирской области Андрей Шинделов отправлен в отставку после скандала с массовым убоем скота. Свое кадровое решение губернатор Андрей Травников объяснил сбоями в господдержке аграриев, срывами в реализации программы комплексного развития сельских территорий и проблемами с ветеринарной безопасностью. По мнению экспертов, увольнение министра призвано показать пострадавшим селянам, что их жалобы не остались незамеченными, а федеральному центру — что областные власти адекватно реагируют на проблемы.

Отправленный в отставку глава минсельхоза Новосибирской области Андрей Шинделов мог стать сакральной жертвой

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Отправленный в отставку глава минсельхоза Новосибирской области Андрей Шинделов мог стать сакральной жертвой

Об отставке Андрея Шинделова глава Новосибирской области Андрей Травников объявил на оперативном совещании утром 20 апреля. И перечислил главные претензии к своему заместителю: «Неоперативность доведения мер господдержки до сельхозпроизводителей, срывы в реализации программы "Комплексное развитие сельских территорий", недостаточный уровень ветеринарной безопасности».

В начале марта в регионе произошли вспышки бешенства и пастереллеза, следствием чего стало массовое изъятие домашнего скота у местных жителей и его забой. В пяти районах области был введен карантин, а затем и режим ЧС. Выступая перед депутатами заксобрания, губернатор назвал проводимые ветеринарные мероприятия «строгими, но абсолютно необходимыми». На компенсации и социальные выплаты в связи с изъятием и ликвидацией домашнего скота правительство региона выделило около 200 млн руб., пообещав компенсировать до 50% затрат на приобретение молодняка. В конце марта власти сообщили, что все очаги пастереллеза ликвидированы.

Ситуация с уничтожением скота в Новосибирской области на несколько недель вошла в федеральную новостную повестку, и действия региональных властей в центре оценивали весьма критически.

Например, глава Россельхознадзора Сергей Данкверт выразил мнение, что принятые областным правительством меры были недостаточно своевременными и полными. А одним из главных «антигероев» стал Андрей Шинделов: по интернету разошлось видео, на котором он буквально убегает от сельской жительницы, которая пришла на встречу с министром, чтобы потребовать от него показать постановление об уничтожении скота.

Комитет областного заксобрания по аграрной политике на своем заседании тоже пришел к выводу, что господин Шинделов не справился с вызовами и не приложил должных усилий для ускорения выплат фермерам. «Почему меры федеральной господдержки уже два месяца не доведены до их получателей? Все еще идет работа с документами. Ну это же не дело!»— заявил председатель комитета, единоросс Денис Субботин. Впрочем, внефракционный депутат Вячеслав Илюхин считает, что Андрей Шинделов стал «сакральной жертвой», которую нужно было принести федеральным властям. «Почему у нас главный ветеринар области оказался вдруг ни в чем не виноват?»— задается он вопросом.

По словам директора информационно-аналитического агентства «Центр деловой жизни» Андрея Кузнецова, про неизбежность отставки главы минсельхоза в кулуарах говорили уже несколько недель: «Его считают ответственным за провалы на двух фронтах: и в части профилактики болезней скота, и в части работы с крестьянами в рамках изъятия коров и другой скотины. Проблема стала политической, но отставку отложили до снижения критичности ситуации с распространением пастереллеза». Само увольнение министра преподнесено как показательное, подчеркивает эксперт:

«Пострадавшие селяне должны видеть, что их жалобы не остались незамеченными, удовлетворенными должны остаться и федеральные структуры, недовольные действиями областного минсельхоза».

Кто заменит Андрея Шинделова, по словам губернатора, станет известно 23 апреля. В качестве возможных кандидатов эксперты называют главу Новосибирского района Андрея Михайлова. «Новосибирский район — самая сложная территория региона в политическом плане. Михайлову здесь удается балансировать интересы разных центров влияния не в ущерб развитию»,— поясняет Андрей Кузнецов.

Новому министру и вице-премьеру, скорее всего, придется впервые пройти согласование в региональном парламенте (его ближайшая сессия тоже намечена на 23 апреля): соответствующие поправки к уставу области, как ранее сообщал «Ъ», уже готовит аграрный комитет заксобрания. Сейчас депутаты дают согласие на назначение первых вице-губернаторов, министров строительства, финансов и налоговой политики, а также транспорта и дорожного хозяйства.

Михаил Кичанов