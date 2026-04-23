«Локомотив-Кубань» обыграл «Енисей»

Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» на своем паркете со счетом 90:83 одержал победу над красноярским «Енисеем» в рамках 40-го тура Единой лиги ВТБ.

Заключительная встреча регулярного чемпионата уже не могла повлиять на турнирные расклады. В любом случае кубанцы финишировали бы на четвертом месте, а сибиряки так и оставались на восьмой позиции. Первая четверть получилась результативной. Фаворитом перед игрой были хозяева, но гости с этим были не согласны и не стушевались перед оппонентом. По итогам первой десятиминутки южане уступали — 23:27. Во второй четверти красноярцы сначала удерживали преимущество, а затем и вовсе убежали в стремительный отрыв. К большому перерыву «Локомотив-Кубань» уступал в счете — 19 очков.

После смены сторон подопечные Томислава Томовича не только стали дорожить мячом, но и повысили процент попаданий, благодаря чему смогли сократить отставание до 7 очков. Затем «Локомотив-Кубань» взял игру под свой контроль, нивелировал разницу и одержал победу со счетом 90:83.

Самым результативным игроком в составе южан стал Патрик Миллер, который набрал 28 очков и 8 передач. После 40 матчей краснодарцы заняли итоговое четвертое место в турнирной таблице регулярного чемпионата. В четвертьфинале плей-офф южане сразятся с «Бетсити Пармой». Первые две игры пройдут в Краснодаре 27 и 29 апреля. Серия продлится до трех побед одной из команд.

Евгений Леонтьев